Разработка картонной упаковки

Необходимо разработать напольную стойку для полиграфии, пожелания в ТЗ. Благодарю за внимание. Это должна быть полностью человеческая фигура. Ребята, сделайте пожалуйста фигуру прорезанную, т.е. стойка не прямоугольный банер должна быть, а по контуру человек, почти все предложили банер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный конструктор для разработки картонной упаковки.
Концепция есть, необходимо рассчитать размеры и подготовить раскладку для печати.
Подробности через личку.
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