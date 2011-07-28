Стойка для полиграфии

# 1 — $ 50

Необходимо разработать напольную стойку для полиграфии, пожелания в ТЗ.

Благодарю за внимание.

Это должна быть полностью человеческая фигура.

Ребята, сделайте пожалуйста фигуру прорезанную, т.е. стойка не прямоугольный банер должна быть, а по контуру человек, почти все предложили банер прямоугольный.

Вы делаете как бы на прямоугольном банере, а надо так чтобы человек, который идет в направлении стойки спутал её с реальным челом, т.е. стойка должна быть по контуру человека вырезана

Ребята, обратите внимание что карманов всего 2шт, 1 А4, а другой А5, конструкции сейчас представлены очень крупными, хотелось бы видеть их более компактными. Сделайте вариант на базе того же персонажа, но более компактно.

Пока лучше всех понял ТЗ Орлов Алексей