Необходим работающий баннер с хорошей конверсией

Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией

Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml

Возможна только прорисовка банера.

от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности готовый банер или только прорисовка и цена.