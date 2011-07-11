Необходим работающий баннер с хорошей конверсией

БаннерыЗавершен1 заявка194 просмотра
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Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией

Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml

Возможна только прорисовка банера.

от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности готовый банер или только прорисовка и цена.

12 лет назад
GreenBucks
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа. Спасибо.
Нелегкая задача. Но главное РЕЗУЛЬТАТ! РЕКОМЕНДУЮ: постоянная связь, быстрая и полная оплата.
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