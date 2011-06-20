Нарисовать банеры (Gif, Flash)

$250
БаннерыЗакрыт18 заявок288 просмотров
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Нужно нарисовать несколько банеров различных форматов.

Требуется дизайнер, который может делать динамические GIF-банеры и FLASH-банеры.

Присылайте примеры работ.

12 лет назад
delta-freelancer
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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