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Отзывы заказчиков
$50
5 баллов
14 лет назад
Работой доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Знает что хочет, сотрудничеством доволен. Работали с ним без предоплаты и гарантов, своевременная оплата. Всем советую работать с этим человеком.
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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от $1000
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нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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от $500
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