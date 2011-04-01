delta-freelancer

Антон delta-freelancer

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов и интернет-магазинов, техническая поддержка сайтов

Отзывы заказчиков

MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
5 баллов
14 лет назад
Подлючение подписки
Работой доволен.
Хороший заказчик. Знает что хочет, сотрудничеством доволен. Работали с ним без предоплаты и гарантов, своевременная оплата. Всем советую работать с этим человеком.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 21 дня
нет рейтинга