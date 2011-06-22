Индивидуальный проект для Попов Сергей (PopovS)

Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml Возможна только прорисовка банера. от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности ...