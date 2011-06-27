Приватный проект для Webasic

БаннерыЗавершен1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка баннера

12 лет назад
krisstail
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Денис - прекрасный дизайнер с отличным чувством вкуса. Его работы нравятся всем и сразу. Понимает, что банер должен гармонировать с дизайном сайта, на котором он будет висеть. Да, за свою работу он берет чуть дороже, чем в среднем по рынку, но она стоит того.
Не первый раз работаем вместе. Все как всегда отлично! Рекомендую как надежного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Кнопка 88*31

    $20

    Для форума Киева, необходимо создать симпатичную гиф-кнопку размером 88*31 На кнопке должно присутствовать название домена: ForumKiev.com В остальном, проявляете свой креатив :) Кнопку нужно выполнить хотя бы в 3 разных цветовых решениях.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать банеры (Gif, Flash)

    $250

    Нужно нарисовать несколько банеров различных форматов. Требуется дизайнер, который может делать динамические GIF-банеры и FLASH-банеры. Присылайте примеры работ.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим работающий баннер с хорошей конверсией

    Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml Возможна только прорисовка банера. от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    Нужен приветствующий баннер на главную страницу сайта. размер: 856 x 335

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен аним. баннер

    Нужен анимированый банер 468x60(GIF) для рекмламы сайта(в личку) . Чёткого указания как его сделать нет- хотелось бы креативный банер под высокий CTR. Интересует только профессиональный банер.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Flash-баннер

    Нужен симпатичный flash-баннер для сайта знакомств (временный адрес - http://62.109.9.237/), размер 200x200 просьба указывать стоимость, срок и ссылку из своего портфолио на уровень работ в указанном Вами ценовом диапазоне

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо создать 4 баннера

    $100

    Необходимо создать 4 банера, размеры и т.д сообщу в личке. Интересует создание профессиональных банеров, а не текст на белом фоне.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой анимированный баннер на flash

    Требуется баннер, суть такова: есть два JPG 1) 5 секунд показываем первый JPG, при клике открывается браузером URL1 (в том же окне) 2) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены первого JPG на второй JPG 3) 5 секунд показываем ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад