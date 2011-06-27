Приватный проект для Webasic

Денис - прекрасный дизайнер с отличным чувством вкуса. Его работы нравятся всем и сразу. Понимает, что банер должен гармонировать с дизайном сайта, на котором он будет висеть. Да, за свою работу он берет чуть дороже, чем в среднем по рынку, но она стоит того.