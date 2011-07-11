Приватный проект для Соколова Андрея (Shaman_V)

$115
БаннерыЗавершен1 заявка143 просмотра
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Анимированная шапка сайта.

12 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$115
3 дня
Баннеры выполнены очень быстро и со вкусом. Будем работать дальше.
ТЗ исчерпывающее, общение приятное, оплата в срок! Рекомендую!
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