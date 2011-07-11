Приватный проект для Соколова Андрея (Shaman_V)

Доброго времени суток! Необходимо разработать 4 баннера: Размер: 200х300 или 240х400 728×90 468×60 300x25 цвета и стилистику можно брать тут www.iMind.com На баннерах будет написано, в три графических слайда, для примера: 1 слайд Организуйте вебинар на площадке iMind.com 2 слайд Создавайте видео конференции в сервисе iMind.com 3 слайд Организуйте ...