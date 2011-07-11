Приватный проект для Соколова Андрея (Shaman_V)

Для отельно-развлекательного комплекса нужен баннер. Есть лого в формате .cdr Идеи, предложения клиент особых не предлагал. Нужно сделать до завтра и качественно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимированная шапка сайта.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $200
Доброго времени суток! Необходимо разработать 4 баннера: Размер: 200х300 или 240х400 728×90 468×60 300x25 цвета и стилистику можно брать тут www.iMind.com На баннерах будет написано, в три графических слайда, для примера: 1 слайд Организуйте вебинар на площадке iMind.com 2 слайд Создавайте видео конференции в сервисе iMind.com 3 слайд Организуйте ...Завершен12 лет назад
Нужно создать анимированый баннер 468х60 (1-2 штуки) и несколько тизеров (3-5 штук).Баннеры12 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сделать простенький и яркий GIF баннер, который было бы видно на фоне 4х других баннеров формат 468x70 и 230х60Завершен12 лет назад
Нарисовать 2 флеш баннера. 1) 240х400 и такой же но 240х350 2) 728х90 Баннеры весом до 40 кб. На тему ремонта.Завершен12 лет назад
Разработка баннераЗавершен12 лет назад
- $20
Для форума Киева, необходимо создать симпатичную гиф-кнопку размером 88*31 На кнопке должно присутствовать название домена: ForumKiev.com В остальном, проявляете свой креатив :) Кнопку нужно выполнить хотя бы в 3 разных цветовых решениях.Завершен12 лет назад
- $250
Нужно нарисовать несколько банеров различных форматов. Требуется дизайнер, который может делать динамические GIF-банеры и FLASH-банеры. Присылайте примеры работ.Баннеры18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml Возможна только прорисовка банера. от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности ...Завершен12 лет назад
Нужен приветствующий баннер на главную страницу сайта. размер: 856 x 335Завершен12 лет назад