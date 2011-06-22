Нужен баннер 468х60

БаннерыЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Для отельно-развлекательного комплекса нужен баннер.

Есть лого в формате .cdr

Идеи, предложения клиент особых не предлагал.

Нужно сделать до завтра и качественно!

12 лет назад
weblancer-boss
Иван 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
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