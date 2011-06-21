Создание баннера и тизеров

Надо сделать простенький и яркий GIF баннер, который было бы видно на фоне 4х других баннеров формат 468x70 и 230х60
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать анимированый баннер 468х60 (1-2 штуки) и несколько тизеров (3-5 штук).
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