Нужно сделать Flash баннер, вот какая задача:

Я вам присылаю PSD исходник баннера, со всеми необходимыми картинками, в середине баннера рисунок (этих рисунков всего 5) и нужно чтобы этот рисунок плавно ищезал и вместо него появлялся следующий с интервалом в 4 секунды, и так по кругу.

Таким образом нада сделать 2 баннера, все картинки будут предоставлены.

Предлагайте свою цену.