Флеш баннер

БаннерыЗавершен8 заявок243 просмотра
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Флеш баннер 400х400px,

Картинка бекграунда при загрузке баннера выбирается случайная из предустановленного списка из десяти картинок 1.jpg ... 10.jpg , которые находятся в той же папке что и флеш.

Цвет фона за бекграундом - белый. Картинка бекграунда располагается по центру поля баннера, не зависимо от размера картинки.

По верху бекграунда располагается надпись. Текст надписи берется из файла.

URL для перехода по клику на баннере берется из файла.

В баннере будет также использован ActionScript, эти скрипты я предоставлю.

12 лет назад
centrua
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Спасибо
Все на высшем уровне. )
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