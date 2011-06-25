Флеш баннер 400х400px,

Картинка бекграунда при загрузке баннера выбирается случайная из предустановленного списка из десяти картинок 1.jpg ... 10.jpg , которые находятся в той же папке что и флеш.

Цвет фона за бекграундом - белый. Картинка бекграунда располагается по центру поля баннера, не зависимо от размера картинки.

По верху бекграунда располагается надпись. Текст надписи берется из файла.

URL для перехода по клику на баннере берется из файла.

В баннере будет также использован ActionScript, эти скрипты я предоставлю.