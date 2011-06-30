Анимированный флеш-баннер

БаннерыЗавершен18 заявок249 просмотров
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Нужен флеш баннер для интернет магазина.

Размер 200х300

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена очень качественно. Спасибо.
Отличный заказчик и интересный проект. Моментальная оплата. Спасибо.
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