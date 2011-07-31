Флеш (баннер и меню) в шапку сайта

Здравствуйте! Требуется изготовить простой флеш баннер, отвечающий следующим условиям. 1) состоит из n-количества картинок 2) Картинки меняются простым эффектом - шторка или растворение. 3) Размер баннера и картинки подгружаются из xml. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим флеш- баннер и флеш-меню в шапку сайта.
Примерно похоже на следующее:
http://www.templatemonster.com/demo/27100.html
http://www.templatemonster.com/demo/28757.html
http://www.templatemonster.com/demo/28753.html
http://www.templatemonster.com/demo/33294.html
Для баннера желательно, чтобы картинки и текст флеш брал из специальной папки.
В предложении, пожалуйста, указывайте срок и цену.
Оплата безопасной сделкой (или иной способ по договоренности).
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