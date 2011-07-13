Нужен flash баннер

БаннерыЗавершен28 заявок463 просмотра
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Приветствую всех!

нужен flash банер размера - 468*246. Будет состоять из 5 фреймов.

Подробное ТЗ в личку\почту.

Просьба обращаться с портфолио.

12 лет назад
spy1
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
10 дней
Выполнил работу на отлично, все мои дополнения были приняты во внимание. Советую всем.
Спасибо Светлане за интересный проект и своевременную оплату.
Banner100
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$79
2 дня
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