Баннеры Flash\Gif\Jpeg (5 форматов)

$215
БаннерыЗавершен21 заявка354 просмотра
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Нужно сделать несколько типовых баннеров (5 форматов)

Форматы баннеров:

1) 320x48

2) 300x50

3) 216x36

4) 168x28

5) 120x20

Тип: Flash\Gif\Jpeg

Материалы: Гайдлайны, копирайт

DL - 28.06.2011

Подробное ТЗ в личку\почту.

12 лет назад
mallory
Сергей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$215
3 дня
Андрей быстро понял задачу и качественно выполнил все в полном объеме. Сдал работу даже раньше назначенного срока. Рекомендую.
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