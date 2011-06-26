Баннер для сайта

$100
БаннерыЗавершен16 заявок284 просмотра
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Необходим баннер для сайта, подробности будут указаны в приват.

12 лет назад
Stivin
Иван 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
beat_design
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Один из лучших заказчиков, которых мне доводилось увидеть. Четко дал понять что от меня требуется.Оплата произошла моментально. Вообщем, спасибо! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
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