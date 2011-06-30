2 однотипных gif баннера

Нужно сделать 2 однотипных баннера размерами 200х150 и 164х164

Графические материалы в архиве http://narod.ru/disk/17277269001/JK-Sovremennik.rar.html

Описание:

1 кадр ЖК "Современник". А внизу него логотип (нижняя плашка) стр 8, 1 ряд второй пример, телефон на фоне поддерживающего цвета

2 кадр на том же фоне: Открыты продажи в новом доме по ул. Амирахана

3 кадр на фоне отделки, подписать: Базовая финская отделка

новый лого:

4 кадр: Узнайте больше в офисе продаж по адресу: ул. С. Хакима, 60, 4 подъезд, 1 этаж ( на фоне поддерживающего цвета к зеленому в брендбуке стр №10) , либо 4 кадр просто тоже на фоне поддерживающего цвета текст ( на примере макета, что приложен, этот текст можно оттуда выдернуть). попробуйте 4 кадр и так, и так.

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