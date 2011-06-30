2 однотипных gif баннера

Добрый день. Требуется изготовить комплект баннеров следующих размеров: 468х60 240х400 Тематика - ДатаЦентр. Можем предоставить фотоматериал http://datasfera.com/datacenter/tour/ Требования: Привлечение внимания аудитории имеющей представление о том, что такое (сервер, датацентр, коммутатор) Присылайте ваши предложения о стоимости вместе с образцами работ(ссылками) Спасибо откликнувшимся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 однотипных баннера размерами 200х150 и 164х164
Графические материалы в архиве http://narod.ru/disk/17277269001/JK-Sovremennik.rar.html
Описание:
1 кадр ЖК "Современник". А внизу него логотип (нижняя плашка) стр 8, 1 ряд второй пример, телефон на фоне поддерживающего цвета
2 кадр на том же фоне: Открыты продажи в новом доме по ул. Амирахана
3 кадр на фоне отделки, подписать: Базовая финская отделка
новый лого:
4 кадр: Узнайте больше в офисе продаж по адресу: ул. С. Хакима, 60, 4 подъезд, 1 этаж ( на фоне поддерживающего цвета к зеленому в брендбуке стр №10) , либо 4 кадр просто тоже на фоне поддерживающего цвета текст ( на примере макета, что приложен, этот текст можно оттуда выдернуть). попробуйте 4 кадр и так, и так.
Мелким шрифтом Информация предоставлена ООО "ЮИТ Казань". Проект реализуется в соответствии с ФЗ №214. Проектная декларация опубликована на сайте www.yit.ru
На всех лого адрес сайта должен быть указан российский: yitdom.ru
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