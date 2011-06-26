Нужно сделать простой баннер как на http://www.eurastech.com/ Размер баннера 1020x200, слева логотип (занимает примерно процентов 20 от всей шапки - или на усмотрение дизайнера), остальное поле под основное изображение на котором должно появляться название и слоган ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать ссылки на Flash-баннере. Жду. Подробности лично в личку.
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