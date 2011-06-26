Переделать ссылки на Flash-баннере.

Задача сделать 15 баннеров с эффектом перехода из чертежа в фотографию. Пример в шапке http://www.techlink.uk.com/products/furniture Все предметы будут отрендерены в одном ракурсе масштабе и размере на прозрачном фоне. Возможно количество баннеров будет увеличено. Напишите, пожалуйста, стоимость за ...