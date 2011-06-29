Простой флеш баннер

Нужно сделать простой баннер как на http://www.eurastech.com/

Размер баннера 1020x200, слева логотип (занимает примерно процентов 20 от всей шапки - или на усмотрение дизайнера), остальное поле под основное изображение на котором должно появляться название и слоган по принципу шапки http://www.eurastech.com/ (название выше слогана, диапазон времени такой же как на примере). Цвета примерно такие же. Изображение должно отражать международную бизнес тематику.

Логотип и название вышлю в личку заинтересованным.

стоимость до 600 рублей.