Баннеры для мебельного сайта

Задача сделать 15 баннеров с эффектом перехода из чертежа в фотографию.

Пример в шапке http://www.techlink.uk.com/products/furniture

Все предметы будут отрендерены в одном ракурсе масштабе и размере на прозрачном фоне. Возможно количество баннеров будет увеличено.

Напишите, пожалуйста, стоимость за единицу. Покажите свои работы.

Старт ~21.06.11