Красочные иллюстрации ,иконки, логотипы
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Все было учтено и выполнено на отлично. Работалось легко!
$220
10 баллов
11 лет назад
Достаточно большой объем работы предстояло выполнить по иллюстрациям. С Алексеем работа прошла плавно гладко, итог - безупречный. Работы приняты. Все необходимые макеты и правки к ним были выполнены оперативно, поэтапно, согласованно. Таких профи как Алексей в данном сегменте - определенно единицы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Были некоторые сложности во время работы, которые он решил с легкостью. Рекомендую к сотрудничеству. 5 баллов.
$70
10 баллов
11 лет назад
Алексей нарисовал иконки быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Рекомендую.
$100
9 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу. Изображения получились отличные. Все нарисовано в срок, со вкусом и большим вниманием к деталям. Отдельная благодарность за оперативность и аккуратность.
$100
10 баллов
11 лет назад
Замечательное получилось изображение! Именно такое, как заказывала. Спасибо Алексею за работу, быструю и качественную! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Работать с ней очень комфортно. Рекомендую к сотрудничеству