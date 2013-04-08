frost25

Алексей Крылов frost25

 
34 годаРоссия/Тамбов
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Красочные иллюстрации ,иконки, логотипы

Контактная информация!

[email protected]

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Отзывы заказчиков
feam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Тематические иконки
Все было учтено и выполнено на отлично. Работалось легко!
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Ответный отзыв
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
10 баллов
11 лет назад
Разработать серию праздничных мотивов
Достаточно большой объем работы предстояло выполнить по иллюстрациям. С Алексеем работа прошла плавно гладко, итог - безупречный. Работы приняты. Все необходимые макеты и правки к ним были выполнены оперативно, поэтапно, согласованно. Таких профи как Алексей в данном сегменте - определенно единицы. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик. Были некоторые сложности во время работы, которые он решил с легкостью. Рекомендую к сотрудничеству. 5 баллов.
Ответный отзыв
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Иконки
Алексей нарисовал иконки быстро и качественно. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую.
Ответный отзыв
igan
Яков 
52 годаФранция
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Нарисовать пять векторных картинок
Спасибо за работу. Изображения получились отличные. Все нарисовано в срок, со вкусом и большим вниманием к деталям. Отдельная благодарность за оперативность и аккуратность.
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Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Изображение для шапки сайта
Замечательное получилось изображение! Именно такое, как заказывала. Спасибо Алексею за работу, быструю и качественную! Всем рекомендую.
Замечательный заказчик. Работать с ней очень комфортно. Рекомендую к сотрудничеству
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