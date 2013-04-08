Достаточно большой объем работы предстояло выполнить по иллюстрациям. С Алексеем работа прошла плавно гладко, итог - безупречный. Работы приняты. Все необходимые макеты и правки к ним были выполнены оперативно, поэтапно, согласованно. Таких профи как Алексей в данном сегменте - определенно единицы. Рекомендую к сотрудничеству.