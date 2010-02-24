Пересохранить персонажей

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Дам файлы в psd(там все в слоях) http://s50.radikal.ru/i127/1003/5a/1368a620e90a.jpg надо пересохранить вот в таком виде http://www.sharemania.ru/0296688 также назвать поменяв только название на название персонажа . и еще перекрсить в красный цет(цвет и режим наложения скажу). озвучивайте цены за одного персонажа?

15 лет назад
frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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