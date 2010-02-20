Создание иконки для автомобильного рейтинга форума

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок208 просмотров

Создание иконки для автомобильного рейтинга форума, в профиле пользователей, при увеличении сообщения на форуме. Размер от 13x13 до 16x16.

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад