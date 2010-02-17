Сделать иконки 16х16 и 32х32

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Закрыт9 заявок337 просмотров

Надо сделать иконки в строгом и простом стиле Microsoft Office 2003/2007 (можно даже на базе иконок Microsoft Office). В файле вложен перечень иконок с некоторым описанием.

Если можно, сделайте / подберите для примера одну любую иконку.

15 лет назад
LRL
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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