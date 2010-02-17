Необходимы следующие иконки 16х16 в формате GIF Вставить ссылку Удалить ссылку Вставить ссылку на адрес электронной почты Вставить изображение Вставить цитату Требования: ...
Сделать иконки 16х16 и 32х32
Надо сделать иконки в строгом и простом стиле Microsoft Office 2003/2007 (можно даже на базе иконок Microsoft Office). В файле вложен перечень иконок с некоторым описанием.
Если можно, сделайте / подберите для примера одну любую иконку.
Заявки фрилансеров
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