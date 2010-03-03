Сделать несколько изображений для сайта в стиле http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=46047419&offset=25 интересует ваша цена и сроки все здания- в москве фото необходимо найти (что нетрудно) некоторые здания уже найдены инструкция (краткая и ...
Редизайн
Есть порядка 100 картинок (30% типовые - вроде иконки рейтинга, отличающиеся только дорисовкой одной звездочки)
мелких, вроде значков (play, stop, и тд), требуется заменить их на open source картинки или ваши авторские того же размера - той же гаммы цветов, что у оригинала.
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