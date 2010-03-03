Супер! Очень понравилась работа с Романом, профессионально и в мельчайших деталях исполнил то, о чем просили. Терпеливо переделывал цвета отдельных картинок под общую гамму сайта. Намеренно не торопили по срокам, чтобы творческий человек раскрылся и результат обрадовал на все 100%! Рекомендую Романа, если вам нужен терпеливый и творческий исполнитель художественной работы.