Редизайн

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Завершен4 заявки200 просмотров

Есть порядка 100 картинок (30% типовые - вроде иконки рейтинга, отличающиеся только дорисовкой одной звездочки)

мелких, вроде значков (play, stop, и тд), требуется заменить их на open source картинки или ваши авторские того же размера - той же гаммы цветов, что у оригинала.

15 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
Супер! Очень понравилась работа с Романом, профессионально и в мельчайших деталях исполнил то, о чем просили. Терпеливо переделывал цвета отдельных картинок под общую гамму сайта. Намеренно не торопили по срокам, чтобы творческий человек раскрылся и результат обрадовал на все 100%! Рекомендую Романа, если вам нужен терпеливый и творческий исполнитель художественной работы.
Очень хороший заказчик. Задание составлено отлично, в общении вежлив и точен. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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