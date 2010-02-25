Изображения для сайта - пиксельная графика

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Завершен10 заявок361 просмотр

Сделать несколько изображений для сайта в стиле

http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=46047419&offset=25

интересует ваша цена и сроки

все здания- в москве

фото необходимо найти (что нетрудно)

некоторые здания уже найдены

инструкция (краткая и на английском)

http://skyscraperpage.com/diagrams/help/t01/

оплата- яндекс деньги или вебмани

15 лет назад
diplommasha
Маша 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Отличный специалист! На иконке сделано даже название здания! Рекомендую!
Чёткое задание, заказчик всегда в онлайне, платит сразу. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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