Иконки - приватный проект для Евгения (alijane)

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Завершен1 заявка161 просмотр

Создать 7 иконок для сайта.

15 лет назад
Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$40
5 дней
Евгения терпеливо выслушала все мои объяснения, спокойно отнеслась ко всем капризам и, в итоге, сделала даже лучше, чем я просил и хотел. Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую ее как классного дизайнера, ответственного исполнителя и просто приятного собеседника! Спасибо!
Виктор замечательный заказчик. Если была бы оценка 11, я бы поставила ее) Работа была оплачена еще до того, как я успела ее начать). Виктор всегда был на связи, подробно и четко ставил задачи, и что очень приятно - прислушивался к мнению дизайнера. Помимо этого общение с Виктором было очень легким и приятным) Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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