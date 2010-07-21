Иконки - приватный проект для Евгения (alijane)

Виктор замечательный заказчик. Если была бы оценка 11, я бы поставила ее) Работа была оплачена еще до того, как я успела ее начать). Виктор всегда был на связи, подробно и четко ставил задачи, и что очень приятно - прислушивался к мнению дизайнера. Помимо этого общение с Виктором было очень легким и приятным) Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество.