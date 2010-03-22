Иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен18 заявок505 просмотров

Нужны иконки для Главной страницы сайта http://alkov-nsk.ru/ (10 штук, размер 45х45) и для внутренних страниц вида http://alkov-nsk.ru/content/00000014.html (10 штук, размер 27х27).

сумма предусмотрена совсем небольшая, так что высокооплачиваемым профессионалам нет смысла присылать свои типовые предложения, которые уважаемые профессионалы тупо шлют на все проекты подряд. приветствуются те, кто делает быстро и недорого!

HTML
15 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

budu_shipet
Динара 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое! Все иконки очень понравились!
Четкое задание, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

budu_shipet
Динара 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад