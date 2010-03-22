Иконки для сайта

Нужны иконки для Главной страницы сайта http://alkov-nsk.ru/ (10 штук, размер 45х45) и для внутренних страниц вида http://alkov-nsk.ru/content/00000014.html (10 штук, размер 27х27).

сумма предусмотрена совсем небольшая, так что высокооплачиваемым профессионалам нет смысла присылать свои типовые предложения, которые уважаемые профессионалы тупо шлют на все проекты подряд. приветствуются те, кто делает быстро и недорого!