2 gif баннера 1024x60

БаннерыЗавершен14 заявок216 просмотров
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Для портала недвижимости нужно 2 стильных элегантных баннера.

Левых и правых границ у баннеров не должно быть (в расчете на размещение на всю ширину страницы)

Точных текстовок не даю, творческий подход приветствуется.

Баннер 1: Реклама регионального форума по недвижимости (reportal.ru/forum). Самый крупный казанский форум по недвижимости

Баннер 2: Реклама сервиса платных объявлений на главной странице.

Примерный текст:

Ваше объявление увидят тысячи потенциальных клиентов (покупателей).

Стоимость - 250 руб/10 дней

Способы оплаты: sms, электронные деньги, банковские карты, б/н и др.

Нужна качественная работа.

12 лет назад
rgruslan
Руслан 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
$25
2 дня
Хорошая работа.
Приятно было сотрудничать. Жду новые проекты.
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