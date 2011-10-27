На счетчике должно быть название сайта (3DTop.net), и две группы цифр - хиты и хосты. Ну в общем обычный счетчик. Сайт будет о комп графике, в основном 3D. Сначала нужно будет отрисовать несколько вариантов разных ...
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Необходимо создать эффектный дизайн баннера для распродажи. К рассмотрению принимаются варианты создания только дизайна баннера, а также дизайн+анимация. Детали о продукции по ходу общения. В заявках прошу указывать цену, сроки и готовность к исполнению.
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