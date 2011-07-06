Флеш баннер 500x373

БаннерыЗавершен20 заявок267 просмотров
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Доброго дня

Задача несложная - есть картинка (в прил.) она распологается на главной странице сайта, цель картинки показать, что магазин работает с большим количеством торговых марок.

Необходимо сделать такую же по размеру, с такими же логотипами, но во флеш.

Идея - логотипы в объеме(какой-то ближе, какойто дальше), минимальная анимация (парят-приближаются, удаляются).

Либо Ваша идея

Присылайте стоимость, идеи (если есть), плюсом будет пару хороших работ во флеш в вашем портфолио.

необходимые логотипы будут предоставлены

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с увж,

Александр

12 лет назад
Beutifulnow
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Shevthuk
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Сергей внимательно прочитал задание(в отличии от многих) на флеш баннер, предложил свой варианти великолепно его исполнил. Работой доволен, 10 баллов
Александр, один из немногих заказчиков, которые точно знают чего хотят и дают четкое и понятное задание. Небольшие корректировки были согласованы очень оперативно. Кроме того оплата за работу была произведена своевременно и в полном объеме. Наша с Александром совместная работа принесла только позитивные эмоции! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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