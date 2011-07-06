Флеш баннер 500x373

Доброго дня

Задача несложная - есть картинка (в прил.) она распологается на главной странице сайта, цель картинки показать, что магазин работает с большим количеством торговых марок.

Необходимо сделать такую же по размеру, с такими же логотипами, но во флеш.

Идея - логотипы в объеме(какой-то ближе, какойто дальше), минимальная анимация (парят-приближаются, удаляются).

Либо Ваша идея

Присылайте стоимость, идеи (если есть), плюсом будет пару хороших работ во флеш в вашем портфолио.

необходимые логотипы будут предоставлены

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с увж,

Александр