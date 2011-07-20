Флеш header для сайта

На основании исходного материала, нужно сделать доработку.

1. Сменить дома на данные в приложении.

2. Сменить курсор на данный в приложении

3. По улице вдоль домов ходят люди - 4 человека. Если щелкаешь на дом – человечки заходят в этот дом и идет переход. Фигурки в приложении

4. При наведении на дом появляется надпись (название). Тексты этих названий нужно вынести в внешний конфигурационный файл.

5. К файлу нужно приложить внешний звуковой файл. Дополнительно ставиться кнопка выключить звук.

6. Вместо имеющихся лучей солнца крутятся стилизованные предметы. Картина, икона, Автомобиль, дом, самолет, корабль. Эти картинки также должны загружаться с внешнего файла и прописываться в файле конфигурации.

Исходник флаша по ссылке http://shardenstreet.com/top/header.rar

Дополнительное требовании:

1. Размер флаша 1000 *250 с возможность масштабирования.

2. Вес готового флаша не более 700 кб.

3. При загрузке флаша должен анимированный загрузчик.