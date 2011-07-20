Флеш header для сайта

Требуется разработать баннер, рекламирующий мебельный магазин. Приоритет отдается креативным ребятам, кто понимает стандарты Яндекса, хорошо владеющего флеш-анимацией и качественно работает с графикой. В случае успешного выполнения будем работать на постоянной основе. Откликнусь только тем, кто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основании исходного материала, нужно сделать доработку.
1. Сменить дома на данные в приложении.
2. Сменить курсор на данный в приложении
3. По улице вдоль домов ходят люди - 4 человека. Если щелкаешь на дом – человечки заходят в этот дом и идет переход. Фигурки в приложении
4. При наведении на дом появляется надпись (название). Тексты этих названий нужно вынести в внешний конфигурационный файл.
5. К файлу нужно приложить внешний звуковой файл. Дополнительно ставиться кнопка выключить звук.
6. Вместо имеющихся лучей солнца крутятся стилизованные предметы. Картина, икона, Автомобиль, дом, самолет, корабль. Эти картинки также должны загружаться с внешнего файла и прописываться в файле конфигурации.
Исходник флаша по ссылке http://shardenstreet.com/top/header.rar
Дополнительное требовании:
1. Размер флаша 1000 *250 с возможность масштабирования.
2. Вес готового флаша не более 700 кб.
3. При загрузке флаша должен анимированный загрузчик.
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