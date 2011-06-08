Beutifulnow

Размер баннера 720х120px Ограничения по весу нет Баннер будет размещаться на сайте http://www.marcoins.ru Рекламировать будем http://homemuseum.ru Стиль и цветовая гамма на усмотрение дизайнера ...
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Доброго дня! Есть сайт на битрикс, необходимо в разделах товарного каталога добавить инфоблок - текст с описанием раздела и разместить описания (3 шт).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Доброго дня! Требуется помощь в следующей задаче есть сайт в разработке (адрес пришлю исполнителю) есть дизайн как он должен выглядеть (сайт2.jpg в приложении) Необходимо отрисовать элементы ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
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Необходимо переделать предложенный psd дизайн главной страницы. Улучшить его и сделать более приятным.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго дня! Есть сайт на wordpress, на нем каталог товаров, к каждому товару идут комментарии vk.com Работа состоит в том, чтобы отключить комметарии vk, убрать вообще блок. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Доброго доброго дня! для страницы http://www.masterhall.ru/postavka/materialy/ Необходимо отрисовать три иконки, обозначающие разделы Гидроизоляционные материалы, Герметики, Сухие строительные смеси. Размер - 150х93 px изображения должны быть ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $111
Доброго всем настроения! Необходим логотип для сайта по продажи товаров для взрослых. Сайт Joy1.ru будет делаться на шаблоне http://perfect-white-magento-template.web-experiment.info/ Направление сайта - красивая продажа товаров для взрослых ) ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо подправить логотип сайта waterstop.ru Надпись "для гдроизоляции" сделать четче и красивее На выходе необходим png на прозрачном фоне, размер можно сделать чуть больше (5 wmz). Можно перерисовать лого ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходим автор для написания статей по тематике "Элитные окна" Торговые марки для понимания Ассортимента Molaro, Joinex SSC Текст должен быть со знанием тематики, с точными техническими выкладками - оценивать и принимать ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго всем настроения Необходимо написать статью о свадебном салоне salon-etna.ru Размер - около 3000зн Оплата - 10 wmz Наши плюсы (необходимо отразить в тексте): ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Приглашаются девушки - женщины - мамы для общения на форуме посвященного беременности, родам и воспитанию детей. Требования к постам - информативностть, полезность, а главное органичность сообщения. Хотелось бы избежать собщений ради сообщений. ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Доброго дня необходимо составление изображений коллажей для баннер слайдера По сути это изображение (GIF, JPG, PNG) размером 950 Х 422 px рекламного характера. Красочное, яркое, побуждающее к приобретению либо создающее определеннок настроение. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго дня Задача несложная - есть картинка (в прил.) она распологается на главной странице сайта, цель картинки показать, что магазин работает с большим количеством торговых марок. Необходимо сделать такую ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго дня Есть инет-магазины на magento(4 штуки), скопилось несколько задач по их доработки (программированию) От простых до очень трудоемких. Почти все задачи не входят в стандартный функционал magento, необходим навык программирования. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип для сайта elitokna.msk.ru Вместо лготипа-надписи "Элиные окна" в левом верхнем углу Требования к логотипу - по цветовой гамме должен подходить к сайту - вырожать специфику компании ...Завершен14 лет назад
- $110
Доброго дня Авторскому бюро требуется логотип. Так как мы занимаемся исключительно юмором и остросоциальной сатирой, то и логотип должен соответсвовать. С одной стороны он должен быть представительным, так как мы работаем с серьезными заказчиками, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $250
Разработать дизайн главной страницы для сайта PKSmsk.ru Ширина сайта фиксированная 1000 пикселей (как на сайте fastengroup.ru) Ориентироваться необходимо на фирменный стиль (лого - визитка - письмо), схему расположения информационных блоков и опросник (все ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип, дизайн визитной карточки и фирменного бланка. Название Компании ПКС - профессиональные кровельные системы. В логотипе можно использовать аббревиатуру ПКС. Цвета Без темных (черный, коричневый) Обязательно наличие красного и ...Завершен14 лет назад