Beutifulnow

Александр Beutifulnow

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Создание gif баннера

    $50

    Размер баннера 720х120px Ограничения по весу нет Баннер будет размещаться на сайте http://www.marcoins.ru Рекламировать будем http://homemuseum.ru Стиль и цветовая гамма на усмотрение дизайнера ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовка элементов дизайна для сайта

    $50

    Доброго дня! Требуется помощь в следующей задаче есть сайт в разработке (адрес пришлю исполнителю) есть дизайн как он должен выглядеть (сайт2.jpg в приложении) Необходимо отрисовать элементы ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка дизайна

    $50

    Необходимо переделать предложенный psd дизайн главной страницы. Улучшить его и сделать более приятным.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконки для разделов

    $50

    Доброго доброго дня! для страницы http://www.masterhall.ru/postavka/materialy/ Необходимо отрисовать три иконки, обозначающие разделы Гидроизоляционные материалы, Герметики, Сухие строительные смеси. Размер - 150х93 px изображения должны быть ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта по продаже товаров для взрослых

    $111

    Доброго всем настроения! Необходим логотип для сайта по продажи товаров для взрослых. Сайт Joy1.ru будет делаться на шаблоне http://perfect-white-magento-template.web-experiment.info/ Направление сайта - красивая продажа товаров для взрослых ) ...

    Magento
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подправить логотип

    $50

    Необходимо подправить логотип сайта waterstop.ru Надпись "для гдроизоляции" сделать четче и красивее На выходе необходим png на прозрачном фоне, размер можно сделать чуть больше (5 wmz). Можно перерисовать лого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья по тематике "Элитные окна"

    $50

    Необходим автор для написания статей по тематике "Элитные окна" Торговые марки для понимания Ассортимента Molaro, Joinex SSC Текст должен быть со знанием тематики, с точными техническими выкладками - оценивать и принимать ...

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья о свадебном салоне

    Доброго всем настроения Необходимо написать статью о свадебном салоне salon-etna.ru Размер - около 3000зн Оплата - 10 wmz Наши плюсы (необходимо отразить в тексте): ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Общение на форуме по беременности и родам

    Приглашаются девушки - женщины - мамы для общения на форуме посвященного беременности, родам и воспитанию детей. Требования к постам - информативностть, полезность, а главное органичность сообщения. Хотелось бы избежать собщений ради сообщений. ...

    Наполнение сайтов4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Фотоколлажи для баннерслайдера

    Доброго дня необходимо составление изображений коллажей для баннер слайдера По сути это изображение (GIF, JPG, PNG) размером 950 Х 422 px рекламного характера. Красочное, яркое, побуждающее к приобретению либо создающее определеннок настроение. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш баннер 500x373

    Доброго дня Задача несложная - есть картинка (в прил.) она распологается на главной странице сайта, цель картинки показать, что магазин работает с большим количеством торговых марок. Необходимо сделать такую ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазинов на magento

    Доброго дня Есть инет-магазины на magento(4 штуки), скопилось несколько задач по их доработки (программированию) От простых до очень трудоемких. Почти все задачи не входят в стандартный функционал magento, необходим навык программирования. ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    $150

    Необходимо разработать логотип для сайта elitokna.msk.ru Вместо лготипа-надписи "Элиные окна" в левом верхнем углу Требования к логотипу - по цветовой гамме должен подходить к сайту - вырожать специфику компании ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для авторского бюро "Три пера и гонорары"

    $110

    Доброго дня Авторскому бюро требуется логотип. Так как мы занимаемся исключительно юмором и остросоциальной сатирой, то и логотип должен соответсвовать. С одной стороны он должен быть представительным, так как мы работаем с серьезными заказчиками, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $250

    Разработать дизайн главной страницы для сайта PKSmsk.ru Ширина сайта фиксированная 1000 пикселей (как на сайте fastengroup.ru) Ориентироваться необходимо на фирменный стиль (лого - визитка - письмо), схему расположения информационных блоков и опросник (все ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип, дизайн визитной карточки и бланк

    $150

    Необходимо разработать логотип, дизайн визитной карточки и фирменного бланка. Название Компании ПКС - профессиональные кровельные системы. В логотипе можно использовать аббревиатуру ПКС. Цвета Без темных (черный, коричневый) Обязательно наличие красного и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kotbegemot
Ярослав 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Логотип, дизайн визитной карточки и бланк
Все ОК! Сотрудничеством доволен.
Ярослав победил в конкурсе. Его вариант понравился большинству заинтересованных лиц, в том числе и мне. Материалы были педоставлены быстро и в надлежащем виде.
Ответный отзыв
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание gif баннера
Очень понравилось работать с Александром. Оперативное быстрое обсуждение задачи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству
Рисовали баннер. Полное взаимопонимание с исполнителем. Рекомендую.
Ответный отзыв
yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Общение на форуме по беременности и родам
Приятный и хороший заказчик!
С Яной мы сотрудничаем по наполнению форума, я полностью доволен рабой - посты интересные и объёмные. Мои самые лучшие рекомендации
Ответный отзыв
k_borodin
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-3)
$40
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на Битрикс
Александр, отличный заказчик. Сразу предоставил нужны материал для выполнения проекта. И просто отличный человек! Буду продолжать сотрудничество с Александром!
Константин выполнил задачу быстро и четко, без лишних вопросов. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
webdenbog
Богданов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-3)
$20
10 баллов
12 лет назад
Переделка дизайна
В очередной раз убедился в компетентности этого заказчика, спасибо за приятное сотрудничество
Даниил быстро и качественно сделал работу, предложил варианты решения некоторых непонятных мне моментов.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов