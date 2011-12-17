Яна Александровна Старегородцева 8 января 1983 года рождения.
Мои контакты:
Телефон 0977359908
Skype: yanchik257
ICQ: 627-361-351
Образование:
В 2005 году окончила Криворожский технический университет, получила высшее образование по специальности "Обогащение полезных ископаемых" , квалификацию горного инженера-обогатителя.
Место работы:
С 2006 года работаю инженером лаборантом в химической лаборатории Криворожской геологической партии "Кривбассгеологии"
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.
Языки – украинский, русский , английский (удовлетворительно).
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Остался доволен сотрудничеством с Яной
Ответный отзыв
Понравилось работать! рекомендую!
$0
10 баллов
13 лет назад
Заказывал наполнение кулинарного сайта комментариями. Работой остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Буду рада сотрудничеству!
$100
0 баллов
13 лет назад
Перед началом работы отказалась от нее. В результате напрасно потратил свое время.
Ответный отзыв
Очень не ответственный заказчик. Долгое время тянул с заданием. Задание прислал на три дня позже обещанного, и требует вложиться в сроки. В процессе ожидания потеряла несколько выгодных предложений.
$5
10 баллов
13 лет назад
Все было выполнено как просил! Главное быстро!!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Задание четкое, как и оплата. Рекомендую всем!
$1
10 баллов
13 лет назад
За два месяца сотрудничества - только положительные впечатления. Планирую сотрудничество продолжать.
Ответный отзыв
Оплата в срок. Буду рада сотрудничеству!