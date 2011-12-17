yana_star

Яна yana_star

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Яна Александровна Старегородцева 8 января 1983 года рождения.

Мои контакты:

Телефон 0977359908

Skype: yanchik257

ICQ: 627-361-351

Образование:

В 2005 году окончила Криворожский технический университет, получила высшее образование по специальности "Обогащение полезных ископаемых" , квалификацию горного инженера-обогатителя.

Место работы:

С 2006 года работаю инженером лаборантом в химической лаборатории Криворожской геологической партии "Кривбассгеологии"

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский , английский (удовлетворительно).

Отзывы заказчиков

KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Отсев слов
Остался доволен сотрудничеством с Яной
Понравилось работать! рекомендую!
Ответный отзыв
Gosha347
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$0
10 баллов
13 лет назад
Наполнение сайта комментариями
Заказывал наполнение кулинарного сайта комментариями. Работой остался доволен. Рекомендую.
Буду рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
skywebsystems
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Нужно добавить товары на сайт
Перед началом работы отказалась от нее. В результате напрасно потратил свое время.
Очень не ответственный заказчик. Долгое время тянул с заданием. Задание прислал на три дня позже обещанного, и требует вложиться в сроки. В процессе ожидания потеряла несколько выгодных предложений.
Ответный отзыв
notitle222
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Собрать информацию в Exel файл
Все было выполнено как просил! Главное быстро!!
Спасибо за сотрудничество! Задание четкое, как и оплата. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Наполнение форумов общей тематики
За два месяца сотрудничества - только положительные впечатления. Планирую сотрудничество продолжать.
Оплата в срок. Буду рада сотрудничеству!
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