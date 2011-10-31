Наполнение форумов общей тематики

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Завершен8 заявок253 просмотра

Приму несколько человек для оживления форума.

- Регистрация на форуме,

- Заполнение профиля, добавление аватарки.

- ежедневный постинг по 7 сообщений + 1 новая тема

- оплата - 0.5$ в день за указанный объем.

- сообщения уникальные, без копипаста

- сообщения - не менее 100 знаков

- грамотное владение русским письменным

По итогам недели постинга - присылается отчет со ссылкой на свой профиль, где виден перечень тем и сообщений и номер wmz кошелька. Производится оплата.

Если качество постов и тем будет низким, или нарушается динамика постинга, оплата за выполненный объем производится, но сотрудничество заканчивается.

Планирую сотрудничать несколько месяцев.

14 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

zoschukinna
Инна Зощук 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
IrIva
Ирина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$15
30 дней
За месяц сотрудничества - только положительные впечатления. Внимательна, исполнительна и аккуратна. Планирую сотрудничество продолжать.
Евгений - прекрасный заказчик. Четкие инструкции по работе, своевременная оплата, внимательное отношение к возникающим вопросам делают длительное сотрудничество с ним исключительно приятным.
yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
За два месяца сотрудничества - только положительные впечатления. Планирую сотрудничество продолжать.
Оплата в срок. Буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zoschukinna
Инна Зощук 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
IrIva
Ирина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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