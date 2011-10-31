Наполнение форумов общей тематики

Приму несколько человек для оживления форума.

- Регистрация на форуме,

- Заполнение профиля, добавление аватарки.

- ежедневный постинг по 7 сообщений + 1 новая тема

- оплата - 0.5$ в день за указанный объем.

- сообщения уникальные, без копипаста

- сообщения - не менее 100 знаков

- грамотное владение русским письменным

По итогам недели постинга - присылается отчет со ссылкой на свой профиль, где виден перечень тем и сообщений и номер wmz кошелька. Производится оплата.

Если качество постов и тем будет низким, или нарушается динамика постинга, оплата за выполненный объем производится, но сотрудничество заканчивается.

Планирую сотрудничать несколько месяцев.