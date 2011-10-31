Требуется написать небольшой текст об истории конюшни и ее хозяине. Формальные верные данные уже написаны тут http://dortema.ru/index/page/id/14. Необходимо переписать этот текст красиво соответсвенно стилистике. Чтобы лучше понять какая эта стилистика можно почитать соответсвующие истории ...
Наполнение форумов общей тематики
Приму несколько человек для оживления форума.
- Регистрация на форуме,
- Заполнение профиля, добавление аватарки.
- ежедневный постинг по 7 сообщений + 1 новая тема
- оплата - 0.5$ в день за указанный объем.
- сообщения уникальные, без копипаста
- сообщения - не менее 100 знаков
- грамотное владение русским письменным
По итогам недели постинга - присылается отчет со ссылкой на свой профиль, где виден перечень тем и сообщений и номер wmz кошелька. Производится оплата.
Если качество постов и тем будет низким, или нарушается динамика постинга, оплата за выполненный объем производится, но сотрудничество заканчивается.
Планирую сотрудничать несколько месяцев.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Описание проекта: Нужно 12 статей про выведение из запоя. Ключевые слова: запой, вывод из запоя, выведение из запоя, выход из запоя. Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов. Ключевые слова: центр реабилитации наркоманов, реабилитационный центр для наркоманов. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Описание проекта: Нужно 12 статей про наркологические клиники, больницы, центры. Ключевые слова: наркологическая клиника, наркологический центр, наркологические клиники, наркологическая больница, наркологические больницы. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени. Для постоянной работы требуется рерайтер . Тематика это товары интернет магазина. От вас нужно- вы находите исходник, уникальность рерайта от 40 до 80% и выкладываете на сайт. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно 12 статей про реабилитационный центр для алкоголиков. Ключевые слова: центр реабилитации алкоголиков, реабилитационный центр для алкоголиков. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные требования: ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно 12 статей про реабилитацию алкоголиков, реабилитацию алкоголизма. Ключевые слова:алкоголизм, лечение алкоголизма, реабилитация алкоголиков, реабилитация алкоголизма. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные ...Завершен14 лет назад
Задача: ведение блога организации и раскрутка блогаКопирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов, реабилитацию наркомании. Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании, реабилитация наркоманов, реабилитация наркомании. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. ...Завершен14 лет назад
Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё.Завершен14 лет назад