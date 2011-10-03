Рерайт 100 тыс. знаков о недвижимости

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Завершен43 заявки433 просмотра

Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость.

Исходники ваши, ключи даю.

Указываем срок и цену за всё.

14 лет назад
Elena--S
Елена 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

imposter
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена оперативно, регулярно присылались статьи заранее обговоренными партиями. Всё в срок и вовремя.
Было очень приятно работать с Еленой. Четко сформулировала задачу и быстро оплатила работу, хотя с моей стороны были некоторые недочеты, за которые приношу извинения.

Заявки фрилансеров

imposter
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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