Наполнение интернет магазина текстом

Даю названия игр (автоматы), ключи и схему, по которой писать статьи-описания. 1 у.е./1000 зпб. Каждое описание по 3000 зпб. Прошу откликаться тех, кто хоть немного знаком с темой казино и игровых автоматов. ТЗ вышлю исполнителю ...