Нужен небольшой интересный текстик

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок368 просмотров

Нужен небольшой (ок 500 зн.) интересный живой текст о ювелирных украшениях. Подробнее - выбранному исполнителю. При успешном выполнении - возможно дальнейшее сотрудничество.

Просьба отписываться только в проекте.

14 лет назад
romawka
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Bukins
Женя 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Качественно, грамотно, в срок и с учетом всех нюансов - рекомендую!
Спасибо за сотрудничество)
new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Креативно, оперативно, с душой и в соответствии с задачей - вот что могу сказать о работе Валерии. Спасибо!
Быстро, ответственно, приятно- вот несколько слов, которые можно подобрать для того чтобы описать сотрудничество с Евлампией. Всем рекомендую!
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа, выполненная с соблюдением оговоренных сроков и пожеланий. Надежный копирайтер!
Отличный заказчик - четкая постановка задания и мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Bukins
Женя 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей по наращиванию ногтей

    Требуется писать уникальные качественные статьи на заданные ключивики, на тему наращивания ногтей. В тексте необходимо обязательно внести минимум 8 точных вхождений. Стоимость статьи: 1.60 у.е. Необходимая длина статьи 2000 символов. Меньшая ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Текст для ролика на радио

    $100

    Нужно написать текст для ролика на радио, продолжительность ролика 30 секунд, объект рекламы - туристический каталог - доступный-отдых.рф оплата - 2 000 руб., оплата производится после написания ролика. Задание в приложенном файле. Оплату гарантирую ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи

    Требуется написание уникальных статей оптимизированных под ключевые слова для этого сайта http://220volt.dp.ua/. Количество - 20 штук. Тема - стабилизаторы напряжения, генераторы, источники бесперебойного питания

    Написание статей
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны статьи-описания игр

    Даю названия игр (автоматы), ключи и схему, по которой писать статьи-описания. 1 у.е./1000 зпб. Каждое описание по 3000 зпб. Прошу откликаться тех, кто хоть немного знаком с темой казино и игровых автоматов. ТЗ вышлю исполнителю ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 18 листов технической методички

    Нужно набрать в doc 18 листов технической методички: - формулы в редакторе формул - графики и рисунки - подчищенными сканами С заданием можно ознакомиться по ссылке: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт новостей и статей

    Новости на тематику "общество", исходники укажу. Задания будут выдаваться поэтапно. Весь объем задания - не менее 100к знаков. Обязательным условием является уникальность рерайта по Advrego Plagiatus и eTXT Антиплагиат 98-100% Победителя буду выбирать исходя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен текст

    Нужен текст примерно 4500 - 5000 зн. Копирайтинг/Рерайтинг - главное, чтобы на выходе текст был уникальным. Тема - семья.Пример предоставлю. Ваше предложение по стоимости и сроки.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья о товарах

    $50

    Привет!Необходимо сделать грамотную статью о товарах для главной страницы сайта тема Gevey + в статью необходимо включить ключевые слова. Срок 3 дня. Примерный объем 7000 символов с пробелами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать ТЗ на разработку веб-сайта

    $25

    Здравствуйте,необходимо написать техническое задание на разработку веб сайта. От Вас требуется изучить сайт: http://www.apartmentsramblas.com Как с точки видения зарегестрированного пользователя,так и с точки зрения администратора сайта исходя из логики! И описать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад