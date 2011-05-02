romawka

Евлампия Ромашкина romawka

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
О животных
Все в порядке.
Отличная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Приватный проект для Юлькиной Юлии (JayS)
Все в порядке.
Как всегда безупречная работа. Сделала заказ, обговорили детали - на выходе получаешь отличную работу, сданную в срок. Уже не раз убеждалась, что Юлия - тот редкий фрилансер, с которым абсолютно никаких проблем и "головной боли". Именно это в моем понимании - профессионал.
Ответный отзыв
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Приватный проект для JayS
Все в порядке.
Не первый раз заказываю тексты у Юлии, качество постоянно на высоте. Кроме того, очень приятно иметь дело не только с грамотным копирайтером, но и ответственным человеком. Спасибо!
Ответный отзыв
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Заказ для Юлькина Юлия (JayS)
Все в порядке.
Ответственность, умение понять и выполнить задачу на все сто, безупречная грамотность, способность отлично ориентироваться в самых разных темах, точное соблюдение оговоренных сроков - идеальный исполнитель. Юля, спасибо!
Ответный отзыв
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Проект для Юлькина Юлия (JayS)
Все в порядке.
Отлично! В полном соответствии с ТЗ, безупречно грамотно, точно в срок. Мои самые лучшие рекомендации!
Ответный отзыв