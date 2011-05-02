Я в этом чайник, но мне надо. Попробую описать, как смогу. Есть домен. К этому домену нужен сайт - одна страничка с описанием того что предлагается (некоммерческий "проект"), без наворотов, черным по белому, но возможно симпатичными ...
Евлампия Ромашкина romawkaromawka
- Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен интересный, грамотный текст о животных.Завершен11 лет назад
Необходим хороший текст письма для клиентов.Завершен11 лет назад
Нужно создать объявление, которое будет расположено в простейшем рисунке. Хотелось бы получить два варианта, которые смогу распечатать. Вариант 1 : дорожный знак "проезд запрещен", внутри текст. Вариант 2: дорожный знак "кирпич", внутри тот же текст. Вроде несложно, ...Завершен11 лет назад
Нужна грамотно и интересно написанная статья на косметическую тему.Завершен12 лет назад
Нужен небольшой (ок 500 зн.) интересный живой текст о ювелирных украшениях. Подробнее - выбранному исполнителю. При успешном выполнении - возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба отписываться только в проекте.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно качественно доработать один из вариантов логотипа.Завершен13 лет назад
Имеется логотип в jpg. Нужно качественно перевести в eps.Завершен13 лет назад
Имеется логотип в форматах gif, bmp, png и jpg. Нужно - этот же логотип в формате ai или eps. Интересует цена (оплата - вебмани) и срок. НЕ в личку, пожалуйста.Завершен13 лет назад
Текст на сайт компании.Завершен13 лет назад
Нужна качественная статья на тему красоты и здоровья.Завершен13 лет назад
Нужна увлекательная, информативная статья на тему домоводства.Завершен13 лет назад
- $15
Проект только для Юлькина Юлия (JayS). Статьи на тему здоровья.Завершен13 лет назад
Добрый день, пожалуйста, оставляйте ответы в проекте (их не видно другим фрилансерам), а не в личке. Требуется сделать из фото (портрет) рисунок в Photoshop. Пожалуйста, указывайте стоимость и срок. СпасибоОбработка фотографий56 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен качественный, грамотный материал.Завершен14 лет назад
Нужна интересная и уникальная статья, насыщенная ключами.Завершен15 лет назад
Нужны несколько статей на тему женской красоты, ухода и т.д. На каждую статью по 1 ключевому словосочетанию (подробное задание и тему обговорим с выбранными исполнителями, ключевое словосочетание к теме дам). Пожалуйста, указывайте вашу стоимость за ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужна уникальная, качественная статья.Завершен15 лет назад
- $7
Нужен качественный и грамотный текст.Завершен15 лет назад
Статья на тему путешествий.Завершен15 лет назад