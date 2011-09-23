Нужно набрать в doc 18 листов технической методички: - формулы в редакторе формул - графики и рисунки - подчищенными сканами С заданием можно ознакомиться по ссылке: ...
Нужны статьи-описания игр
Даю названия игр (автоматы), ключи и схему, по которой писать статьи-описания. 1 у.е./1000 зпб. Каждое описание по 3000 зпб. Прошу откликаться тех, кто хоть немного знаком с темой казино и игровых автоматов. ТЗ вышлю исполнителю или нескольким исполнителям. Важны скорость и качество.
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