Рерайт новостей на тему клубной жизни

Необходим ответственный человек, для ежедневного редактирования добавления новостей на сайт посвященный , клубной жизни, диджеингу и электронной музыке.

Новости собираются с нескольких сайтов и редактируются и дополняются до уникальности минимум в 90%

Оплата раз в неделю из расчета: 1wmz за 1000 символов. + премии за качественный материал.

Постоянная работа для адекватных людей...