Рерайт новостей на тему клубной жизни

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок302 просмотра

Необходим ответственный человек, для ежедневного редактирования добавления новостей на сайт посвященный , клубной жизни, диджеингу и электронной музыке.

Новости собираются с нескольких сайтов и редактируются и дополняются до уникальности минимум в 90%

Оплата раз в неделю из расчета: 1wmz за 1000 символов. + премии за качественный материал.

Постоянная работа для адекватных людей...

14 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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