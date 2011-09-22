Статьи для miralinks (тематика - вождение авто)

Необходимо создать 58 статей для биржи miralinks. Из них 10 должны быть написаны для главной сайта, 10 для другой страницы сайта и оставшиеся 38 для других 38 страниц.

Подробности исполнителю, вопросы в личные сообщения.

Нужно не срочно. Приоритет цене и качестве