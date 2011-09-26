Необходимо наполнять контентом портал по трудоустроуству www.jobnet.com.ua Разделы новости, статьи, интервью. Контент необходимо разбавить одной, двумя картинками. Копирайт. Работа постоянная, оплата понедельная, по факту выполнения. Выбор исполнительно по цене. Предлагайте ваши ...
Приватно для Добротвор Наталия (BlueMoon)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуется человек, который умеет и может писать на тему монтажа, электрики и т.п. Желательны знания в этой области. Необходимо будет наполнять сайт контентом, статьями, новостями. Примерные задачи: - Раз в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходим качественный рерайт 5-ти статей общим объёмом 60 тыс. символов. Туристическая тематика. Уникальность от 97% по Адвего, само собой грамотность, читабельность должны быть на высоте. Срок сдачи - 25.09. Оплата через WebMoney, выбранному ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго всем времени суток. Требуется качественный копирайт по всем восьми городам Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). А если точнее требуется краткий обзор 2-3 достопримечательностей этих городов. Если будут ...Завершен14 лет назад
- $150
Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
Тз и все пояснения высланы на email.Закрыт14 лет назад
Требуется написать серию небольших статей по букмекерской конторе betfair и другим ... человеческих, полезных статей по разным вопросам, которые будут рассказывать об этой конторе, с целью наполнения мини-сайта, где все страницы будут ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется копирайтинг на транспортную тематику для интернет - портала. Количество символов одной статьи 2000 - 2500. Пишите цены и количество статей за день. Необходимо 60 тематических публикаций.Завершен14 лет назад
SEO-копирайт на тему "Детские площадки"Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Требуется написание статей для сайта. Обязательно с фото. Рерайтинг или написание с нуля. Тематика: дизайн интерьеров, а особенно освещение в интерьере. 20-25 статей до 2000 знаков каждая. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад