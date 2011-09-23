Нужен текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок364 просмотра

Нужен текст примерно 4500 - 5000 зн. Копирайтинг/Рерайтинг - главное, чтобы на выходе текст был уникальным.

Тема - семья.Пример предоставлю.

Ваше предложение по стоимости и сроки.

14 лет назад
LarisaTim
Larisa 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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