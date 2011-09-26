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Завершен2 заявки148 просмотров

Нужна статья на главную страницу сайта. Язык английский. Размер - 3-4к. Срочно.

14 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$16
2 дня
Парень выполнил работу в два раза быстрее, чем договаривались. Отличное знание языка. Быстро вникает в суть задания и отлично чувствует, что нужно заказчику. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Очень интересное, понятно задание, быстрая проверка, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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