Нужен небольшой (ок 500 зн.) интересный живой текст о ювелирных украшениях. Подробнее - выбранному исполнителю. При успешном выполнении - возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба отписываться только в проекте.
Рерайт новостей
Необходим рерайт последних новостей порядка 800 знаков, тематики разные. Всех заинтересованных просьба писать в ЛС и показать похожие примеры работ
Заявки фрилансеров
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