Elena--S

Елена Elena--S

 
46 летРоссия/Сыктывкар
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Администратор регионального портала. Веду несколько тематических сайтов.

Уважаемые фрилансеры,

я захожу на этот сайт не чаще, чем один раз в день. Поэтому не надо писать письма "куда Вы пропали" и подобные. Я человек занятой, но ответственный. Присылайте работы сразу с номером кошелька, если все нормально заплачу. Если нет - отпишу, подправите. Ждите оплаты, делайте следующие работы. С оплатой проблем нет.

Отзывы фрилансеров
Nikul21lk
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Копирайт аренда
Работа выполнена в срок
Работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Рерайт - недвижимость
Осилили с Еленой крупный проект, осталась довольна сотрудничеством и профессионализмом заказчицы. Оплата в срок и в полном объеме, только приятные впечатления от общения. Спасибо!
Ольга справилась с работой в срок.
Ответный отзыв
Margarita_Margo
Маргарита 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Копирайт аренда
Было приятно поработать.
В срок и граммотно написала изящные тексты. Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Контент для сайта агентства недвижимости
И вновь сотрудничество с Еленой доставило положительные эмоции! Это заказчица, которая доступно объясняет, что необходимо написать и предоставляет грамотное ТЗ. Спасибо Елена за приятное общение и за не менее приятную своевременную оплату!)
Алла сделала всю работу просто на отлично! Понимает с полуслова, логично вписывает ключи, работает очень оперативно. Информация красиво и грамотно подается. 100% продающие тексты! Советую!
Ответный отзыв
imposter
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 100 тыс. знаков о недвижимости
Было очень приятно работать с Еленой. Четко сформулировала задачу и быстро оплатила работу, хотя с моей стороны были некоторые недочеты, за которые приношу извинения.
Работа выполнена оперативно, регулярно присылались статьи заранее обговоренными партиями. Всё в срок и вовремя.
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