Администратор регионального портала. Веду несколько тематических сайтов.

Уважаемые фрилансеры,

я захожу на этот сайт не чаще, чем один раз в день. Поэтому не надо писать письма "куда Вы пропали" и подобные. Я человек занятой, но ответственный. Присылайте работы сразу с номером кошелька, если все нормально заплачу. Если нет - отпишу, подправите. Ждите оплаты, делайте следующие работы. С оплатой проблем нет.