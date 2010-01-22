Необходимо написать 40 статей по 2 000 збп читабельного, продающего текста. От меня названия и ключи для каждой статьи. От вас грамотные, легко читаемые тексты. Портфолио промышленной тематики приветствуется.
Администратор регионального портала. Веду несколько тематических сайтов.
Уважаемые фрилансеры,
я захожу на этот сайт не чаще, чем один раз в день. Поэтому не надо писать письма "куда Вы пропали" и подобные. Я человек занятой, но ответственный. Присылайте работы сразу с номером кошелька, если все нормально заплачу. Если нет - отпишу, подправите. Ждите оплаты, делайте следующие работы. С оплатой проблем нет.
- $500Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Наполнение сайта агентства недвижимости контентом: необходимо написать продающие тексты с ключами. 50 страниц, объем для каждой страницы не менее 2000 без пробелов. Грамотные тексты, ориентированные на людей. ВАЖНО: Указываем сумму и срок за ВЕСЬ проект.Завершен12 лет назад
Рерайт региональных новостей 5*400 збп ежедневно (кроме субб и воск). Пишем, размешаем, добавляем картинку к новости. Жду ваших предложений.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё.Завершен12 лет назад
Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё.Завершен12 лет назад
Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё. P.S. Друзья, не пишите в предложении свой прайс-лист на услуги. Прочитайте задание и проставьте цену и ...Завершен13 лет назад
Необходимо выполнить рерайт. Тематика - аренда недвижимости. Общий объем заказа 200 000 знаков бп. (100 статей по 2000 знаков бп). Работа может быть разбита между несколькими исполнителями. Указывайте цену за 10 статей и срок ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Ведение новостного сайта.Завершен13 лет назад
Копирайт транспорт 160 тз приватно для Хлоповой Аллы.Завершен13 лет назад
Необходимо отрерайтить 100 000 знаков. Тематика недвижимость. Исходники даю. Укажите цену за статью в 4000 бп и какое количество в день готовы исполнять.Завершен13 лет назад
Наполнение форума регионального сайта. Объем - 50 сообщений в неделю, указывайте цену в неделю.Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо написать тексты для сайта по пассажирским перевозкам, в том числе главную. Укажите цену за 1000 знаков бп.Завершен14 лет назад
Необходимо написать тексты для сайта об аренде недвижимости. Читаемые и интересные, разумеется уникальные. Каждая статья 4 тыс. знаков бп. Указывайте цену за статью и сколько статей за сегодня готовы написать.Копирайтинг6 исполнителейЗавершен14 лет назад
Сайт по недвижимостиСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Рерайт статей по недвижимости. Указываем цену за 1000 знаков без пробелов. Темы и исходники даю. Указывайте сколько в день/неделю способны написать.Завершен14 лет назад
Рерайт статей по аренде недвижимости. Указываем цену за статью в 4000 знаков без пробелов. Темы и исходники даю.Завершен14 лет назад
Рерайт статей по недвижимости. Указываем цену за 1000 знаков без пробелов. Темы и исходники даю.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Баннер 468*60 анимированный. Цена имеет значение.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Несколько статей о туризме. Копирайт с фотографиями.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Логотип для фирмы по аренде квартир.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад