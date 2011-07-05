Рерайт 100 т. зн. о недвижимости

КопирайтингЗавершен39 заявок679 просмотров
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Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость.

Исходники ваши, ключи даю.

Указываем срок и цену за всё.

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12 лет назад
Elena--S
Елена 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
surgan
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Оперативно и при этом качественно выполнила весь объем. Аккуратно вписала ключи, учла все пожелания, и при этом уложилась в установленный срок! Наталья - очень ответственный, а главное качественный исполнитель.
Рекомендую Елену, как порядочного заказчика. Чётко формулирует задачи и своевременно их оплачивает. Мне очень понравилось работать с Еленой.
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$100
10 дней
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