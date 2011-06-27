Реклама в форумах

КопирайтингЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Нужна помощь в продвижении сайта www.kislis.com в форумах женской тематики.

Алгоритм:

1. Ваша база форумов (тематика: для женщин, покупки одежды, шопинг и т.п.), регистрируетесь там и набиваете 2-3 сообщения. Требования к форумам: платные домены в зонах .ru, .com, .net или .ua. Бесплатные домены (например, на ucoz) не принимаются.

2. Затем делается текстовое сообщение со с ссылкой на сайт. Ваше сообщение должено каким-то образом касаться темы сайта www.kislis.com, а не просто быть спамом.

3. Требования к ссылке на мой сайт: кликабельная, без редиректа, видна на форуме без регистрации.

4. С каждого форума должно быть по одной ссылке на разные страницы моего сайта: первая на главную, далее на раздел «блузы», «платья», «туники», «сарафаны» и другие категории.

5. После прогона подождать 3 дня и проверить все ссылки. Если есть удаленные или нерабочие – заменить.

6. Выслать мне отчет в формате Excell, в одной колонке – ссылка на сайт www.kislis.com, в соседней – ссылка на форум, где она стоит; и так по всем форумам.

7. Я проверяю все ссылки и сразу плачу вам по 10р за каждую ссылку, которой более 3 дней (см. пункт 5). Через 2 недели после этого я плачу еще по 15р за каждую ссылку, которая имеется в наличии (за удаленные не плачу) /

В итоге Вы получаете по 25руб. за ссылку. Кол-во ссылок мы оговариваем отдельно

12 лет назад
os8
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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